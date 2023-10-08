رئيس حي شرق مدينة نصر يشن حملة لرفع الإشغالات في عدد من الشوارع

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شن رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة حملة مع فريق العمل مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات في أعمال رفع إشغالات حديد وسلاسل أمام العقار 28 شارع ذاكر حسين وجاري متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

كما تابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإزالات أيقاف الأعمال المخالفة في العقار رقم 46 شارع عبد الله العربي الحي السابع وتم اخطار مهندس الإسكان لعمل الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع جميع الاشغالات وإزالة جميع المخالفات.