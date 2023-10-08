هاآرتس: معركة طوفان الأقصى كابوس لإسرائيل

وصفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، الهجمات التي تشنها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل منذ أمس السبت ضمن معركة "طوفان الأقصى" بـ"الكابوس"، مشيرة إلى أن انتصار "حماس" في تلك المعركة يعد فشلا واسع النطاق لإسرائيل.



وألمحت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها، إلى إمكانية توسع الهجوم خارج نطاق غزة، خاصة وأن الهجمات بدأت في وقت تشتعل فيه إسرائيل داخليا، مرجحة أن يكون ذلك جزءا من حسابات حماس لاستغلال الضعف الإسرائيلي.



وذكر التقرير أنه على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز الآن قواته على الجبهة الجنوبية، إلا أن القتال قد يتطور على جبهات متعددة يمكن أن تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وربما الاشتبك مع حزب الله اللبناني في الشمال وكذلك مع "عرب 48" داخل إسرائيل.



وحول الرد الإسرائيلي على معركة طوفان الأقصى، رجحت الصحيفة أن ترد إسرائيل بقوة كبيرة، مشيرة إلى إمكانية قيام تل أبيب بمناورة برية واحتلال قطاع غزة، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات واسعة النطاق.



واعتبرت "هاآرتس" أن حزب الله يتابع التطورات عن كثب ويزن خياراته، مرجحة أن يكون الأمين العام الحزب حسن نصر الله هو من أشعل الصراع، على حد قولها.



وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تشهد أزمة داخلية لم يسبق لها مثيل من شأنها أن تجعل الأوضاع أكثر صعوبة في البلاد خلال الأيام المقبلة.



وفي ضوء الفشل المخابراتي الإسرائيلي، لا تستبعد "هاآرتس" أن يكون هناك تنسيق بين حزب الله وإيران أو أن حزب الله قد يكون منتظرا إهدار إسرائيل جزء كبير من صواريخ القبة الحديدية قبل أن ينضم بقوة إلى القتال، بحسب رؤيتها.