انزلقت إسرائيل إلى حالة من الفوضى، يوم السبت 7 أكتوبر، بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية هجومًا بريًا وجويًا وبحريًا شرسًا، حيث تسلل مقاتلوها إلى الحدود الجنوبية وأطلقوا وابلًا من الصواريخ من قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن في حرب"، وأمر بضربات على غزة، وداعيا إلى تعبئة احتياطية واسعة النطاق، بينما ترد الدولة على التوغل غير المسبوق.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أكثر من 200 إسرائيلي قتلوا وأصيب أكثر من 1200 آخرين.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فجر الأحد، بأن 256 شخصا استشهدوا بينهم 20 طفلا وأصيب 1788 آخرون.

- الجثث لم تنتشل من الشوارع.. صدمة الهجوم مستمرة

أعلن إيتامار بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي، حالة الطوارئ المدنية مما منح الشرطة صلاحيات إضافية لتنفيذ مداهمات واعتقالات، وعبر الطريق رقم 3 في إسرائيل، وهو طريق سريع يقع على بعد 15 ميلا شمال غزة انتشرت الشرطة المسلحة ببنادق هجومية عبر الطرق؛ لتفتيش السيارات بحثًا عن مسلحين يحاولون المرور إلى داخل الأراضي المحتلة.

وخلت الطرق السريعة باستثناء مركبات الطوارئ، حيث أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش لحركة المرور.

وقال الجيش، إن القتال مستمر في جميع المناطق بعد عدة ساعات من بدء توغل جنود المقاومة الفلسطينية، مضيفًا أن عددًا غير محدد من المدنيين والجنود تم احتجازهم كرهائن، وفي تل أبيب هرع السكان إلى المستشفيات والمكاتب الطبية للتبرع بالدم للمصابين، فيما أمر زعماء المدينة بفتح الملاجئ.

وتتحدث وسائل إعلام عالمية، عن مدى تحقق عنصر المفاجأة في هذه العملية القوية التي تشنها حماس، حيث كتبت مرسالة صحيفة "الجارديان" في فلسطين المحتلة بيثان ماكرينان: "إن الوضع الأمني في مختلف أنحاء غزة والقدس والضفة الغربية، يتدهور بشكل مطرد منذ عام ونصف، ولكن لم يتوقع أحد حجم وشراسة ما أطلقت عليه حماس اسم عملية طوفان الأقصى، وهو هجوم بحري وجوي وبري غير مسبوق فتح فصلا جديدا مخيفا في الصراع المستمر منذ عقود، إن فشل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في إحباط الهجوم قد يتردد صداه لعقود قادمة، بنفس الطريقة التي كانت بها حرب يوم الغفران – حرب أكتوبر - التي بدأت قبل 50 عامًا في هذا الأسبوع".

وذكرت "بيثان"، أنه على الرقم من مرور ما يقرب من 12 ساعة من القتال، الذي لا تظهر عليه أي علامات على التراجع، فإن الوضع ليس هادئا بما يكفي لانتشال القتلى والجثث المتناثرة في الشوارع، وإنقاذ المحاصرون داخل منازلهم.

وأضافت: "لقد جاء فشل أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في التنبؤ بهذا الهجوم بمثابة صدمة هائلة لمجتمع أصبح يعتقد أن الاستخدام المتزايد للمراقبة والتكنولوجيا الآلية قد حول احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ 56 عامًا إلى مشروع مستدام ويمكن التحكم فيه".

وصرحت داليا شيندلين الخبيرة الاستراتيجية السياسية لـ"الجارديان": "اليوم هو تغيير قواعد اللعبة في الصراع، لا أحد يعرف على وجه اليقين سبب حدوث ذلك الآن، لكنه يشير إلى فشل كارثي لكل مؤسسة إسرائيلية في القيام بعملها".

- أسئلة عن الفشل تواجه عناصر الأمن الإسرائيلية

أما في وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، كتبت إيملي روز مراسلة الوكالة في الشرق الأوسط: "بعد يوم واحد من الذكرى الخمسين لبدء حرب يوم الغفران عام 1973، عندما فوجئت طوابير الدبابات السورية والمصرية بالقوات الإسرائيلية، بدا الجيش مرة أخرى وكأنه فوجئ بهجوم آخر".

وقال الجنرال المتقاعد جيورا إيلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي: "يبدو الأمر مشابهًا تمامًا لما حدث في ذلك الوقت منذ سنوات، كما نرى فوجئت إسرائيل تماما بهجوم منسق بشكل جيد للغاية".

وصرح متحدث باسم الجيش، بإنه ستكون هناك مناقشات بشأن الاستعدادات الاستخباراتية في المستقبل لكن التركيز في الوقت الحالي ينصب على القتال، ولم يكشف أي تفاصيل عن الفشل الذي لاحقهم بعد هذا الهجوم.

بدا أن جهاز الأمن الإسرائيلي، ينهار عندما اخترقت قوة من مقاتلي حماس يقدر الجيش الإسرائيلي عددهم بالمئات، السياج الأمني وانتشرت في المدن بالنسبة للإسرائيليين، وكانت صور الجثث الملقاة في الشوارع أو مجموعات من المدنيين الذين يتم اقتيادهم أو اقتيادهم إلى الأسر في غزة بمثابة صدمة عميقة.

وقال جوناثان بانيكوف النائب السابق لضابط المخابرات الوطنية لشئون الشرق الأوسط في الحكومة الأمريكية، والذي يعمل في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: "لقد كان هذا فشلا استخباراتيا، ولم يكن من الممكن أن يكون الأمر خلاف ذلك".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيال هولاتا: "لقد كانوا يخططون لهذا منذ فترة طويلة، ومن الواضح أن هذا هجوم منسق للغاية، وللأسف تمكنوا من مفاجأتنا تكتيكيا والتسبب في أضرار مدمرة".