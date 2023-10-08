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ذكرت صحيفة "نيكي"، أن وزارة التجارة اليابانية ستنفق 30.6 مليار ين (205 ملايين دولار)؛ لدعم تطوير أجزاء من الطائرات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية وغير ذلك من أشكال الطائرات، منخفضة الانبعاثات.

وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستحصل على تمويل هذا العام، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وسيتم إنفاق 17.3 مليار ين على تكنولوجيا خلايا الهيدروجين الكاملة، وسيتم استخدام 13.3 مليار ين لتطوير محركات، ذات كفاءة أفضل في استهلاك الوقود.

وسيأتي التمويل من صندوق "الابتكار الأخضر" التابع للوزارة، وسيتم استخدامه لدعم تطوير الطائرات والبطاريات والسيارات.