وزيرا خارجية السعودية والسويد يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض، اليوم الأحد، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم الجهود المبذولة بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة الى سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم".



وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والسويد وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان، بحسب "واس"، إلى أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة 2030، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كان وزير الخارجية السعودي، جدد في التاسع والعشرين من يونيو الماضي "رفض السعودية التام كل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم"، وذلك خلال اتصال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره السويدي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، أكد الأمير فيصل بن فرحان مطالبة بلاده بـ"اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم".

‎وشدد على أن "تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات".