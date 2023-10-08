مواجهات نارية في افتتاح الجولة الثالثة لدوري المحترفين

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تقام اليوم الأحد مواجهتين قويتين للجولة الثالثة في دوري المحترفين للموسم الجاري 2023-2024

يلعب حرس الحدود ضد المصرية للاتصالات، على ستاد المكس، في المقابل يواجه غزل المحلة نظيره أبو قير للأسمدة على ستاد المحلة.

وحقق حرس الحدود في الجولة الماضية، تعادلا إيجابيا مع غزل المحلة 1-1 بينما فاز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0، وفاز أبو قير للأسمدة على طنطا بنتيجة 2-1

ويحتل الحدود المركز السادس فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يأتى الاتصالات فى المركز الأول برصيد 6 نقاط.

ويتواجد غزل المحلة في المركز السابع، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يحتل فريق أبو قير للأسمدة المركز الـ12 برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.

ويتصدر المصرية للاتصالات بعد مرور جولتين جدول دوري المحترفين بـ6 نقاط، متفوقًا على بتروجت بعدد الأهداف.