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أعلنت الخارجية الألمانية اليوم الأحد، أنها تفترض وجود ألمان ضمن الأشخاص الذين اختطفتهم حركة حماس من إسرائيل إلى قطاع غزة، وقالت إنه وفقا للشواهد التي لديها فإن جميع هؤلاء هم أشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وكانت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية عقدت اجتماعا مجددا في وزارة الخارجية اليوم.

وأضافت الخارجية أنها تقوم بالتعاون مع السفارة الألمانية في تل أبيب بالتنسيق بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية بناء على المعلومات المتوافرة في الوقت الحالي.

وناشدت الخارجية المواطنين تفهم عدم الحديث بشكل علني عن أعداد أو حالات فردية تتعلق بهؤلاء الأشخاص وذلك بغرض حمايتهم.

وكانت الخارجية أعلنت في وقت سابق أن الحكومة الألمانية لا تعلق بشكل مبدئي على ما يتعلق بالحالات القنصلية الفردية واحتجاز مواطنين ألمان كرهائن.