أكد الطفل معاذ محمود، مقدم محتوي على "تيك توك"، أنه شارك في فيلم "تاج" مع النجم تامر حسني، كطفل صغير يعاني التنمر من قبل زملاءه وأصحابه، مشيرا إلى أنه يحب التمثيل جدًا وشارك أيضا مع الفنان محمد هنيدي.

وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بارع في تقليد نجم الكوميديا محمد هنيدي في أكثر من فيديو على "تيك توك"، معقبًا: "هنيدي قالي لازم تكون شاطر في الدراسة".

وتابع: "كنت بأذن في المسجد القريب من المنزل، لعدم وجود المؤذن الرئيسي، موضحًا أنه محبوب وسط المصلين في المسجد، كما نوه بأنه يتمنى أن يكون طبيب عظام لأنه عانى من عدد من المشكلات بسبب لعبة كرة القدم، كما يحب المحلل الرياضي مدحت شلبي، ويحب أن يكون مقدم برامج لكي يتحدث مع الأطفال والمجتمع.