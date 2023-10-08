 شيكابالا لحمزة المثلوثي: انت فوق دماغنا - بوابة الشروق
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شيكابالا لحمزة المثلوثي: انت فوق دماغنا

الشروق
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 11:43 م

علّق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك على اعتذار حمزة المثلوثي، زميله في الفريق، بشأن تقبيل قدم الأول في مباراة البنك الأهلي.

ونشر محمود شيكابالا صورة لحمزة المثلوثي عبر حسابه على موقع انستجرام، كُتب عليها: "انت فوق دماغنا".

وكان التونسي حمزة المثلوثي قد نشر اعتذارًا عبر حسابه على موقع انستجرام، بعد تقبيل قدم شيكابالا، إثر إحراز الأخير هدف الفوز على البنك الأهلي في الدوري العام.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على إستاد القاهرة، لحساب الجولة الثالثة من الدوري العام.


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