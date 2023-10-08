عرضت فضائية «العربية»، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إخراج أطقم الدفاع المدني الفلسطيني طفلة على قيد الحياة، من تحت ركام منزل منهار في غزة، فيما يحاول الفريق إنقاذ بقية أفراد العائلة.

طواقم الدفاع المدني تخرج طفلة على قيد الحياة من تحت ركام منزل منهار في غزة فيما يحاول الفريق إنقاذ بقية أفراد العائلة #إسرائيل #فلسطين #العربية pic.twitter.com/YS5ZmdhPrK — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 8, 2023



واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، اليوم الأحد، في استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ يوم أمس إلى 260 شهيدا.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكدت مصادر محلية، أن أربعة مواطنين استشهدوا جراء تدمير البناية التي يقطنون فيها في حي النصر.



كما أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بوصول خمس إصابات، نتيجة استهداف منزل في منطقة معن.



وقد لحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر إحصائية تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.