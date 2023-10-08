محافظ بورسعيد يفتتح قاعات رياض الأطفال المطورة ويتابع سير العملية التعليمية بمدرسة أشتوم الجميل

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، وذلك في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التعليمية.



وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، كما تفقد الفصول التعليمية بالمدرسة، موجها للطلاب والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.



كما افتتح المحافظ، خلال تفقده المدرسة 4 قاعات "رياض أطفال"، بعد أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بسعة 36 طفلا، مشيدا بأعمال التطوير التي شهدتها قاعات رياض الاطفال، والتي تأتي بالتزامن مع أعمال تطوير المدرسة.



ووجه المحافظ، بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة، وتوفير سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.