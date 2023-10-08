حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يتقدم للمركز الثاني في انتخابات ولايتين ألمانيتين

تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، للمركز الثاني في الانتخابات التى أجريت اليوم الأحد، في ولايتي بافاريا وهيسن، في إشارة واضحة على تزايد قوة اليمين المتطرف في أنحاء البلاد.

ووضعت النتائج المتوقعة حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني في ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا وإحدى أغنى ولاياتها، وكذلك في ولاية هيسن، التي توجد بها مدينة فرانكفورت، المركز المالي الأوروبي.

وتمنح هذه المكاسب في مناطق مزدهرة نسبيا بغرب ألمانيا مزيدا من الزخم لحزب البديل من أجل ألمانيا. وقد نال الحزب لفترة طويله دعما كبيرا من شرق ألمانيا الشيوعي السابق، إلا أن النتائج الأخيرة تؤكد أن تنامي قوة حزب البديل من أجل ألمانيا هو ظاهرة على الصعيد الوطني.

وتعهدت كل الأحزاب الأخرى بإبقاء حزب البديل من أجل ألمانيا خارج الحكومة في الولايتين، لتحافظ على "جدار حماية" ضد الحزب اليميني، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه خارج التيار الرئيسي.

إلا أن مكاسب حزب البديل من أجل ألمانيا من المرجح أن تكون من بين أهم جوانب نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على أكثر من 20% من الأصوات في مختلف أنحاء ألمانيا، بعدما تراجع إلى 10.3% في آخر انتخابات وطنية في عام 2021 .

وقال روبرت لامبرو، المرشح البارز من حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية هيسن مساء اليوم الأحد "إنه تصويت هائل بالثقة".