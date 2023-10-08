حماس تطلق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي. كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول الضربة الافتتاحية التي وجهتها حركة حماس، خلال معركة "طوفان الأقصى".

وقالت الصحيفة العبرية، إن مسلحي حماس سيطروا أولاً على 8 مواقع للجيش في فرقة غزة، ودمروا الأسلحة وأشعلوا النار في مراكز الاتصالات والمراقبة مما أدى إلى تعطيل قدرات القيادة والسيطرة، وفقا لصحيفة "معا" الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة: "توجهت فرقة كوماندوز إلى معبر إيرز ودمرته، بعد ذلك فتحت بواباته وتوجهت نحو سديروت".

وتابعت: "ثم فجروا البوابات ومناطق السياج مما سهل الوصول لباقي قواتهم برا ودون أي عائق".

وكانت كتائب القسام، قد كشفت أن 5 زوارق مُحمّلة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي(التابعة لكتائب القسام) شاركت في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري لها: "تمكنا من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح".