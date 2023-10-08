جارود بوين يمدد عقده مع ويستهام الإنجليزي حتى عام 2030

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاحد، أن جارود بوين وقع عقدا جديدا مع النادي لمدة 7 سنوات، ليدافع عن ألوان الفريق حتى صيف 2030.

وقرر الجناح الإنجليزي، الذي تم استدعاؤه لقائمة منتخب بلاده، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي لخوض مباراتي أستراليا وإيطاليا في فترة أجندة المباريات الدولية المقبلة، ربط مستقبله مع النادي على المدى الطويل.

وسجل بوين /26 عاما/ 45 هدفا في 166 مباراة مع ويستهام منذ انضمامه للفريق اللندني قادما من هال سيتي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات بوين للموقع الألكتروني الرسمي للنادي الملقب بـ(المطارق)، حيث قال "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع ويستهام".

وأضاف بوين "الجميع يدرك ما يعنيه هذا النادي بالنسبة لي، لذا فإن ربط مستقبلي به حتى عام 2030 يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي".

وأوضح "لقد أحببت كل دقيقة من وقتي هنا. كان الفوز بلقب الدوري الأوروبي في براغ (الموسم الماضي) لحظة رائعة، وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة شئ سأعتز به إلى الأبد".

وتابع "نريد خلق المزيد من الذكريات السعيدة معا، لمشجعينا الرائعين، ولهذا النادي المذهل".

من جانبه، أبدى ديفيد مويس، المدير الفني لويستهام، سعادته بخبر تمديد التعاقد مع بوين، والذي جاء عقب تعادل الفريق 2 / 2 مع ضيفه نيوكاسل، في الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مويس: "توقيع جارود على عقد جديد خبر رائع بالنسبة لنا هنا في ويستهام. "لقد قام بعمل رائع منذ انضمامه للفريق وهو يواصل التحسن".