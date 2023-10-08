قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المواجهة الحالية بين فلسطين وإسرائيل ستكون من أخطر المواجهات بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الوضع متوتر في كل مكان والعدوان شامل في كل أنحاء قطاع غزة.

وأشار «قدورة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي همام مجاهد، اليوم الأحد، إلى وجود حالة أشبه بالطوارئ في الضفة الغربية والقدس، لافتًا إلى إغلاق معظم الطرق بين المدن الفلسطينية، وإغلاق كثير من الطرق التي تربط المخيمات والأرياف بمراكز المدن وانتشار كبير للجيش الإسرائيلي.

وأكمل: «في الضفة الغربية، يطلق المستوطنون النار ويعتدون على المارة والسيارات، باختصار شديد، هذا عدوان شامل على الشعب الفلسطيني يتركز على قطاع غزة، وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، والدمار الذي وقع حتى اللحظة هائل وينذر بما هو أكبر».

ونوه أن الإضراب الذي أُعلن في كل أنحاء فلسطين هو إضراب شامل، مشيرًا إلى أنه «من وسائل المقاومة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، كما أنه يعبر عن وحدة حال الشعب الفلسطيني، وهو أيضا ناقوس يدق لتحفيز المواطنين والمناضلين في كل مكان حتى يضطلعوا بمسؤولياتهم، إذ يجب ألا يبقى قطاع غزة وحيدا في مواجهة هذا العدوان السافر».

وأكد أن الشعب الفلسطيني موحد ويعمل من أجل درء الأخطار الكبيرة التي تحدق بقطاع غزة بشكل خاص، معقبًا: «لم نسلم بأن يستفرد بأبناء قطاع غزة، والشعب الفلسطيني سيعبر عن كراهيته ورفضه واستنكاره من خلال اللجوء إلى أدوات نضالية متنوعة ومختلفة في كل أنحاء فلسطين لمشاغلة جيش الاحتلال وتخفيف الضغط عن قطاع غزة».

وتابع: «نعاني من هم واحد وهو وجود الاحتلال الذي يجثم على صدر الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، لذلك، فإن كل القوى والجبهات تتوحد في إطار الدفاع عن أبناء شعبنا في غزة الذين يتعرضون لجريمة واسعة وشاملة من خلال القتل والدمار الذي ينفذه جيش الاحتلال، وهو جيش هش وضعيف».