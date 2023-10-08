 طوفان الأقصى.. موريتانيا: أحداث الأراضي الفلسطينية نتيجة انتهاكات إسرائيلية - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. موريتانيا: أحداث الأراضي الفلسطينية نتيجة انتهاكات إسرائيلية

نواكشوط - واس
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 5:21 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 5:21 م

أعربت موريتانيا عن بالغ انشغالها لما يجري من تصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ‏مؤكدة أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية نتيجة حتمية لما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية ‏من استفزازات مستمرة وانتهاكات منتظمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة المسجد الأقصى ‏المبارك وتماد في التوسع الاستيطاني‎.‎

وجددت، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، موقفها الداعم للحل السلمي العادل الذي يحفظ ‏للشعب الفلسطيني حقه المشروع في الكرامة والسيادة في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس ‏الشرقية طبقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. ‏

كما أكدت ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف دائرة ‏العنف في المنطقة وإقامة سلام دائم بها.‏

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