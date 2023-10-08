 عصام مرعي: تغيير طريقة لعب أوسوريو تسبب الكثير من المشاكل للزمالك - بوابة الشروق
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عصام مرعي: تغيير طريقة لعب أوسوريو تسبب الكثير من المشاكل للزمالك

نديم ناجي
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:08 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:08 ص

 قال عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن تغيير أوسوريو في طريقة لعبه مع الفريق تسبب الكثير من المشاكل خاصة في خط الدفاع وظهر أمام البنك الأهلي كان هناك خط دفاع جديد عن أول مبارتين وهذا يؤثر على آداء الفريق في المباريات .

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية : " بابا فاسيليو يتحمل خسارة البنك الأهلي أمام الزمالك في المباراة بسبب تراجعه الكبير في شوط المباراة الثاني خاصة وأنه كان في بعض أوقات متفوق على الزمالك بعد طرد محمد عواد ، وشدد على أن لاعبي البنك منحو الزمالك فرصة العودة للقاء بسبب تراجعهم الشديد للدفاع في شوط المباراة الثاني ".

وتابع " حمزه المثلوثي واحد من أفضل لاعبي الزمالك خلال السنوات الماضية ولقطة إحتفاله مع شيكابالا عفوية وإعتذاره أمر جيد يُحسب للاعب "


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