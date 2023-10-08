قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور يوسف أبو الريش، إن الوزارة سجلت 313 شهيدا و1990 مصابا، منذ بدء المواجهات بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، صباح الأحد، أن «الإصابات تتفاوت ما بين البسيطة والمتوسطة والحرجة»، لافتًا إلى أن «عشرات الحالات أدخلت إلى العناية المركزة».

ونوه أن العدد مرشح للزيادة أمام شدة وخطورة الإصابات، محذرًا من أن المستشفيات على وشك الدخول في حالة انهيار شامل.

وأشار إلى أن أقسام الطوارئ أمس السبت، لم تتحمل العدد الكبير للإصابات، لافتًا إلى توسعة غرف العناية المركزة؛ لأن الأسرة الموجودة غير كافية.

ولفت إلى أن القطاع الصحي تعرض لضغط استثنائي، منوهًا أن «محطة الكهرباء تتوقف بشكل كامل منتصف يوم الثلاثاء المقبل؛ لأن الاحتلال قطع خطوط الإمداد بقطاع غزة».

وعن إمكانية الوزارة حصر الخسائر ما بين المدنيين والعسكريين، عقب: «لا يمكن أن نميز بين العسكري والمدني، كل الواصلين إلى المستشفيات بلباس مدني، ووجود الأطفال وكبار السن وبعض السيدات المصابات أمر ينبئ بأن عددا كبيرًا من هؤلاء من المدنيين».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.