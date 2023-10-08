 خبير تحكيمي: لا يوجد تلامس بين عواد وبامبو والطرد.. ولا يجوز أن يتخذ الحكم قرار بناء على كلام لاعب - بوابة الشروق
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خبير تحكيمي: لا يوجد تلامس بين عواد وبامبو والطرد.. ولا يجوز أن يتخذ الحكم قرار بناء على كلام لاعب

نديم ناجي
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:05 ص

قال محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي ان محمد عواد حارس الزمالك من حقه ان ينافس على الكرة واضطر للخروج خارح منطقة الجزاء ولم يحدث تصادم مع كريم بامبو في هذه اللعبة ودور تقنية الفيديو توضيح ما حدث خاصة وانها أظهرت اللقطة في أكثر من زاوية ولا يوجد خطأ على الحارس ولا تستحق الي كارت أحمر.

وأضاف الخبير التحكيمي في تصريحات تلفزيونية: " حكم الساحة محمد معروف لم يحتسب المخالفة على محمد فتحي وإنما استمع لكلام دونجا لاعب الزمالك وواقف اللعب وانذر اللاعب وحصل على طرد وكان لابد أن يتم اتاحة الفرصة واستكمال اللعب حتى تخرج الكرة ومن ثم العودة لإعطاء الإنذار ".

وتابع " لم ياخذ حكم المباراة بنصيحة محمود عاشور في قرار طرد محمد عواد وقرار طرد محمد فتحي غير صحيحة اللعبة لل تستحق إنذار ثاني ".


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