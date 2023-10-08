عمرو أديب: لو ناوين تسيبوا مشكلة الاقتصاد وتجروا ورا نظرية المؤامرة يبقى الله يرحمنا

علق الإعلامي عمرو أديب، على حديث البعض عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل المنظمات الدولية الاقتصادية، وربطه بوجود مؤامرة على الدولة المصرية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «لو أنتو ناوين تسيبوا المشكلة وتجروا ورا فكرة المؤامرة يبقى الله يرحمنا»، موضحًا أن مصر تعاني من وجود تضخم، في ظل تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة لمنح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، لعدم تنفيذ الحكومة بعض الالتزامات التي اتفقت عليها مع الصندوق خلال الاتفاق الأخير.

ولفت إلى أن مسألة التعويم للجنيه المصري مطروحة على الطاولة منذ شهور طويلة، وهو اختيار دائما موجود وعليه خلافات، مطالبًا بضرورة التفكير والتفرغ لحل هذه المشكلة، خاصًة وأنها صعبة للغاية ولها تأثير كبير على مصر خلال الفترة المقبلة، وتستلزم الجلوس لدراسة كيفية التعامل معها وحل هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

ورأى أن اللجوء للتعويم الآن ليس مجديا بالنحو المطلوب وليس هو الحل، وفي حال اللجوء له سيتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، منوهًا بأنه لا بد من وضع منظومة متكاملة متمثلة في بيع الأصول وتوفير كميات كبيرة من الدولار لمساندة عملية التعويم إذا تمت.

وذكر أن هناك من يروج أو يحاول الدفع إلى التعويم مرة أخرى، ليس بغرض إيجاد حل من الناحية الاقتصادية، ولكن بهدف التوريط من الناحية السياسية، نظرًا لما سيترتب على عملية التعويم من ارتفاع أسعار وإحداث حالة من الغضب.

ووجه الإعلامي عمرو أديب حديثه للمرشحين المحتملين للرئاسة، مطالبًا إياهم بضرورة طرح أفكارهم وحلولهم للوضع الاقتصادي المصري، خاصًة وأن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيسي، بأن الوضع الاقتصادي سيستغرق وقتا ولابد من التحمل من أجل استكمال التنمية.