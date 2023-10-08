البنوك وشركات التأمين تفقد ما يقرب من 10 آلاف وظيفة في كوريا الجنوبية

فقدت البنوك وشركات التأمين في كوريا الجنوبية نحو 10 آلاف وظيفة منذ نهاية عام 2018، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إجمالي وظائف البنوك بلغ 116 ألفا و 582 وظيفة بحلول يونيو الماضي، انخفاضا من 122 ألفا و 531 وظيفة عن نهاية عام 2018، وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة المالية التي نشرها النائب يون تشانج هيون من حزب الشعب الحاكم.

ووفقا للبيانات فقد بلغ عدد الموظفين في شركات التأمين المحلية، باستثناء مخططي التأمين، 55 ألفا و 605 وظائف، انخفاضا من 59 ألفا و 459 وظيفة.

وقال يون: "مع اختفاء الوظائف والفروع في قطاعي البنوك والتأمين بسرعة، هناك حاجة إلى بذل جهود لرفع القيود التنظيمية عن الصناعة والبحث عن فرص أعمال جديدة".