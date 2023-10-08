حسام عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية وعلاجية لنحو 38 مليون مواطن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار الرئيس السيسي؛ بمد حملة «100 يوم صحة»؛ مئة يوم إضافية؛ يأتي في ضوء النتائج المبهرة التي حققتها المبادرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر»، عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الحملة استهدفت منذ إطلاقها تكثيف خدمات وزارة الصحة المقدمة للمواطن، إضافة إلى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين الصحة العامة وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن في إطار من التكامل والتنسيق اللحظي والمكاني بين قطاعات الوزارات كافة.

وأوضح أن الحملة لا تقتصر على إجراء الكشوفات التشخيصية وحسب بل تمتد إلى تقديم الخدمات العلاجية أو الجراحية، فضلا عن التطعيمات الخاصة بالأطفال، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتابع أن الحملة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية إلى أكثر من 37 مليونا و334 ألفا منذ يونيو الماضي، مشيرا إلى تقديم المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة الخدمة الصحية لنحو مليون و104 ألف، فيما بلغت الزيارات الدورية والعارضة أكثر من 2.8 مليون، والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة؛ أكثر من 504 آلاف طفل.

وتابع أن مبادرة الأمراض المزمنة شهدت تقديم الخدمة لأكثر من 3.3 مليون، في حين جرى فحص 670 ألفا من المقبلين على الزواج، وحوالي 1.2 مليون لخدمة الكشف المبكر عن الأورام، وأيضا 12 مليون مناصفة بين عيادات تنظيم الأسرة والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، فيما تجاوزت التطعيمات 12 مليون تطعيم.