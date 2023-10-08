الكويت تؤكد أهمية اجتماعات أسبوع المناخ لمواجهة تحديات التغير المناخي

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أكد وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك، أهمية الاجتماعات والنقاشات في (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) المنعقد في الرياض للتصدي لتحديات التغير المناخي.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عن البراك القول "إننا نجري اليوم نقاشات تحضيرية لمؤتمر (كوب 28) المقرر عقده في الإمارات" مبينا أنه في أسبوع المناخ سيتم تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها وإنجازها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.

وأضاف "إن هذا الأسبوع يمكننا من تبادل الأفكار والآراء والخبرات بهدف الحد من المؤثرات البيئية السلبية وتحسين جودة الحياة في منطقة الخليج والعالم العربي".

وشدد البراك على ضرورة زيادة مستوى التعاون بين الدول العربية وتكثيف الجهود التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود.

وكانت أعمال (أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لعام 2023 قد انطلقت في العاصمة الرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.