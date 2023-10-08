هتافات لمؤزارة فلسطين توحد جماهير الأهلي والإسماعيلي

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توحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي من أجل مؤزارة فلسطين في حربها الجارية في وجه قوات الاحتلال، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأحد على إستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ومع بداية المباراة، توحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في حربهما ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ هتفوا "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الإسماعيلي، مع تبقي مباراة مؤجلة للأحمر.