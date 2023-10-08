وزير الصحة ينتقد وكيل صحة الغربية: وزع صورك على الصحفيين علشان يعرفوك

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن من حق المواطن أن يعرف المجهودات التي تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة له، خاصة في مجال الصحة.

وتابع عبدالغفار، أن الرئيس السيسي أصدر أوامره بمد مبادرة 100 يوم صحة إلى 100 يوم أخرى، ولذلك ينبغي أن يعلم المواطن ما نقدمه له في النهوض بالمنشآت الصحية والقوافل الطبية، وما تبذله الطواقم الطبية من جهد لتوفير الرعاية الصحية.

كما وجه النقد للدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لعدم رغبته في الالتقاء بالصحفيين والإعلامين، وحجب المعلومات والتعتيم على إنجازات الصحة بالمحافظة، قائلا: "ابقى وزع صورتك على الصحفيين علشان يعرفوك".