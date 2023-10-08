هونج كونج ترفع مستوى التحذير من الإعصار كوينو

رفعت هونج كونج، مستوى التحذير من العواصف اليوم الأحد مع اقتراب إعصار "كوينو"، بعد شهر واحد فقط من تعرض المدينة لهطول أمطار قياسية في أعقاب أقوى إعصار منذ 5 سنوات.

وأعلن مرصد هونج كونج، على موقعه الإلكتروني في الساعة 12.40 ظهرا، رفع مستوى التحذير إلى الرقم 8، وهو ثالث أعلى تحذير بموجب مقياس المرصد، المكون من 5 مستويات للأعاصير 1، و3، و8، و9، والأعلى 10، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويؤدي مستوى التحذير المرتفع إلى إغلاق المدينة فعليا، حيث تعمل قطارات مترو الأنفاق بترددات محدودة وتغلق معظم المتاجر والمطاعم والشركات.

ويتوقع مرصد هونج كونج، أن يصل إعصار كوينو إلى مسافة 90 كيلومترا (56 ميلا) جنوب شرق هونج كونج اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.

ومن المتوقع أن يتحرك ببطء غربا باتجاه مصب نهر بيرل.

وأضاف المرصد، أنه من المتوقع أن تؤثر الرياح العاتية على أجزاء كثيرة من هونج كونج، وتستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الاثنين.

وستكون العاصفة الاستوائية أقرب إلى هونج كونج مساء اليوم الأحد، حيث ستلتف على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب المدينة.

وقال المرصد، إنه سيقيم مدى الحاجة إلى إصدار مستويات تحذيرية أعلى.