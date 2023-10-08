العراق: إنشاء منظومة لمعالجة الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء

قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد، إنشاء منظومة ثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير تنفذها وزارة النفط ضمن الموازنة العامة الإتحادية للعراق.

ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه مع عدد من كبار مساعديه إلى "استكمال النقاشات مع الاستشاري الإيطالي الخاص بميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة لتحديد موقع لهذا المشروع المهم ضمن مساحة الميناء"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وعلى الصعيد نفسه، صرح وكيل وزارة النفط لشئون الغاز عزت صابر اليوم الأحد، بأن وزارة النفط ماضية في تنفيذ مشاريع إستثمار الغاز ضمن التوقيتات المحددة، وإضافة كميات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

كما ذكر أن وزارة النفط تعمل على "تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية التي سيعلن عنها قريبا".

وكان العراق قد أعلن قبل أيام أنه يعتزم التوقيع على عقد مع شركة أوكرانية لاستثمار الغاز من حقل عكاس الغازي في الصحراء الغربية بمحافظة الانبار، فيما تجري الاستعدادات لطرح 14 حقلا ورقعة استكشافية للاستثمار من قبل الشركات الأجنبية غالبيتها حقول غازية كما أجرى إتصالات لاستيراد الغاز من دولة قطر لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

يشار إلى أن إيران تحتكر حاليا تزويد العراق بالغاز لتشغيل المحطات الكهربائية كما تمكن العراق الجمعة الماضية من التوصل إلى اتفاق مع تركمانستان لاستيراد كميات من الغاز لسد النقص لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد كليا على الغاز .