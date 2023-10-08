قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن «إسرائيل عاشت أوقاتا عصيبة خلال الـ24 الساعة الماضية»، مشيرًا إلى تصعيد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الأحد: «هناك استدعاء في كل أنحاء إسرائيل، ولو هناك هجوم فسيكون ردنا بشعا»، بحسب تعبيره.

وأعلن عن مقتل 26 جنديًا إسرائيليًا حتى اللحظة، قائلًا إن الجيش سينشئ موقعًا به حصر لكل أسماء الجنود القتلى في تلك الحرب.

وناشد المواطنين التواصل مع وزارة الدفاع للحصول على معلومات بشأن المفقودين، مضيفًا: «هناك حاجة لأن نتحلى بالمسئولية القومية، ونطالب الشعب بأن يتحمل المسئولية وعدم نشر الفيديوهات أو المعلومات التي لم تؤكدها وزارة الدفاع».

وزعم أن «الأعمال البشعة لحماس جريمة حرب وضد الأعراف الدولية والإسلام»، معقبًا: «نحن سنسوي حسابنا معهم، إن قوة شعبنا والأيام العصيبة التي تنتظرنا، سنواجهها من خلال وزارة الدفاع وكامل طاقتها».

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف الآن غزة، ويستهدف قادة حماس ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، متعهدًا بأن يكون أثر القصف أشد في الساعات المقبلة.