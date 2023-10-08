مسئول بحكومة طالبان: الزلازل أودت بحياة نحو 2000 شخص

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قال متحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الأحد، إن 2000 شخص لقوا حتفهم عقب وقوع زلازل قوية في شرق أفغانستان أمس السبت.