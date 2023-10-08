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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات، عن مقتل 44 من ضباطه وجنوده بهجوم مقاتلين من كتائب القسام الفلسطينية، أمس السبت.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل، عن مقتل 34 من ضباطها وشرطيها بهجوم الأمس، على مستوطنات غلاف قطاع غزة، فضلًا عن توضيح القتلى بالأسماء، ونشر صور القيادات منهم.

وجاءت أسماء قتلى القيادات في الجيش الإسرائيلي على النحو التالي، بحسب البيان، ووفقا لما أوردته "times of israel":

العقيد جوناثان ستاينبيرغ قائد كتيبة ناحل عوز، والعقيد روي ليفي قائد كتيبة الشبح، والذي تم قتله باشتباك عنيف يدعي الجيش الإسرائيلي، أنه تسبب بسقوط 10 من مقاتلي كتائب القسام.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن 2 برتبة مقدم سقطا بهجوم الأمس، هم المقدم سحر مخلوف، قائد كتيبة ناحل، والمقدم يوناتان تزور قائد الكتيبة 481.

وتضمنت القائمة 4 ضباط برتبة رائد وهم "الشين باكريس نائب قائد قوات ماجلون، والرواد أفرحان لافلاشفيلي، وإيدو ياهشوا، وريز ميكهيلي".

فيما شملت القائمة 4 قادة برتبة نقيب هم "يادم بن باسط قيادي بوحدة الشبح التي قتل قائدها العقيد روي، وكذلك من بين أصحاب رتبة النقيب أدير أوفادي قيادي على وحدة الجبهة، وكذلك النقيبين أري شلومو، وتول غروشكا".

فيما ذكر الجيش، أن 12 قائد برتب ملازم وملازم أول، وأيضا نحو 23 من ضباط الصف والجنود.

وذكرت الشرطة، أن 34 من قتلاها بهجوم مقاتلي القسام بالأمس، وهم على النحو التالي:

وتصدر القائمة كل من "يتساك بازوكا مدير قسم شرطة ساجيف، وجا آر دوفيدوف مدير قسم شرطة راهات"، فضلًا عن قائمة ذكر بها أسماء 7 ضباط برتبة مأمور، وضابط برتبة نائب مأمور.

وتنوعت بقية الرتب بين ضباط الصف، والذين من أبرزهم ضابطة صف تعمل قناصة وضابطة قيادية بمهمات الدعم اللوجيستي.

كما بلغ عدد القتلي بوحدة يامان لمكافحة الإرهاب ضمن القائمة المذكورة 6 ضباط صف بجانب ضابط صف بوحدة أخري لمكافحة الإرهاب.

ويذكر أن البيان شمل مقتل 5 ضباط شرطة متقاعدين، بالإضافة لـ34 المذكورين.