مسلحون فلسطينيون يستولون على سيارة ركاب في مفرق مفكيعيم بغلاف غزة

استولى مسلحون فلسطينيون، صباح اليوم الأحد، على سيارة ركاب في مفرق مفكيعيم بغلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الشرطة الإسرائيلية، طاردت السيارة التي استولى عليها مسلحو حماس، منوهة أن المسلحين اقتادوا السيارة شمالا باتجاه مدينة تل أبيب، وسط إطلاقهم الرصاص من داخل السيارة.

ولفتت إلى «إغلاق شارع 6 نظرا لخطورة الوضع»، قائلة إن «القوات الشرطية تمكنت في وقت لاحق من تحييد خطر السيارة».

وفي وقت سابق، نوهت كتائب القسام، أن مقاتليها لا يزالون يخوضون «اشتباكات ضارية» في عدة مواقع داخل إسرائيل.

وقالت القسام، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه «لا يزال مجاهدو الكتائب يخوضون اشتباكات ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم».

وأضاف البيان: «تقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية».

وصرح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان، بأن «المقاومة تمتلك من أوراق القوة؛ ما يمكنها من وضع حد لعدوان الاحتلال وحكومته الفاشية، وتدفعيه ثمن استمرار عدوانه وجرائمه».

وحذر القانوع من أنه «كلما تمادى الاحتلال في عدوانه واستهدافه للأبراج والمدنيين زادت فاتورة الحساب، وستفاجئه المقاومة بضربات موجعة».