قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن نتائج التأييدات المعلنة من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ تبرهن على وعي المواطن بالإنجازات التي شهدتها الدولة على مدار السنوات التسع الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر»، عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الشعب المصري بجميع أطيافه وبمقدمته الشباب والمرأة يدركان حجم الإنجازات التي حدثت على أرض الواقع بدءا من بناء المؤسسات ومرورا بالبنية التحتية وانتهاءً بالعلاقات الدولية الخارجية التي أعادت مصر إلى دورها المحوري إقليميا وعالميا.

وأشار إلى تجاوز نسبة تأييدات الشباب تحت عمر 35 عاما؛ 45 % بإجمالي أكثر من 514 ألفا، فيما تضمنت الشريحة الثانية أعدادا كبيرة أيضا من الشباب فوق الـ 35 عاما ختاما بعمر الـ 50 عاما بنحو 400 ألف توكيل.

وأضاف أن مؤشر بلوغ تأييدات الإناث أكثر من 740 ألفا من إجمالي مليون و130 ألفا؛ كان متوقعا، قائلا: «التأييد الكاسح من المرأة المصرية للرئيس؛ لم يكن مفاجأة؛ لأن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي».

وأوضح أن الأرقام السابقة تحمل في طياتها دلالات؛ تؤكد إدراك الشعب بحجم التحديات التي خاضتها الدولة تحت قيادة قائد شجاع كان قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيتات الصحيحة، مختتما «الرئيس السيسي هو حكاية وطن»، في إشارة إلى المؤتمر كشف الحساب الذي استعرض دور الدولة على مدار السنوات الماضية والذي عقد منذ أيام.