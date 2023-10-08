إلهام شاهين: أبحث عن الأدوار الصعبة وألفريدو آلمني نفسياً

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن دورها في مسلسل «ألفريدو» من خلال تقديمها لشخصية «سوسو» وهي سيدة تعاني من مرض الزهايمر، من أكثر الأدوار التي تسببت في ألمها نفسيا بدرجة كبيرة على الرغم من الأدوار الكثيرة التي قدمتها.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أنها دائما ما تبحث عن الأدوار الصعبة والتي لم يقُدم مثلها من قبل، لافتة إلى أن شخصية مريضة الزهايمر لم يتم تناولها من الجانب الذي سلط عليه دورها في ألفريدو، ولم تقدمها أي فنانة من قبل.

وأعربت عن سعادتها الغامرة بالتعليقات التي جاءت على المسلسل، مؤكدة أنها من أروع ما قيل في مسيرتها الفنية وكانت أكثر مما تتخيل، مؤكدة أن دورها في «ألفريدو» كان محل إعجاب من محبيها وكارهيها أيضًا، وأنه كان بمثابة تصالح مع مهاجميها ومحبيها لأن العمل لا يوجد عليه شيء محل انتقاد أو ملاحظة عليه.

وعن بعض الأسئلة التي طُرحت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول علم المريض بإصابته بالزهايمر، أشارت إلى أن الزهايمر يمر بمراحل وصول للمراحل المتقدمة، حيث يكون العقل واعيا في بادئ الامر ويتعرف على الأشخاص من حوله أحيانًا، ويغيب عن الوعي أحيانًا أخرى، حتى يصل لتصنيف المريض، وتبدأ خلايا المخ في التدهور حتى تصاب كلها، وهي المراحل المتقدمة من المرض ولم تصل إليها «سوسو» في المسلسل.