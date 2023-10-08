إغلاق المحال المخالفة بتقسيم أمنحتب بحي السلام ثان شرق القاهرة

- لطيف: إزالة فورية لبعض المبانى المخالفة بشارع عباس العقاد

قالت حنان محمد لطيف رئيس حي السلام ثان، شرق محافظة القاهرة، إن إدارات المحال والإسكان والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي، شنوا حملة بالتنسيق مع قسم الشرطة منذ قليل، مشيرا إلى إغلاق كل المحال المخالفة ورفع الإشغالات الناجمة عنها بتقسيم جمعية أمنحتب، بنطاق حى السلام ثان.

ولفت لطيف، اليوم الأحد، إلى تنفيذ إزالة فورية لبعض المبانى المخالفة بشارع عباس العقاد، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى بنطاق حى السلام ثان.

وأكدت رئيس حى السلام ثان، مواصلة الجهات المعنية بالحى أعمال التطوير الجارية بمنطقة مربع العبد، شرق محافظة القاهرة، منوهة بأن ذلك يأتى ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحاالي 2024-2023.