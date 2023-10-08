الغيابات تضرب صفوف ميلان قبل قمة يوفنتوس

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ستضرب الغيابات صفوف نادي أي سي ميلان الإيطالي، في قمة الكالتشيو أمام يوفنتوس بعد التوقف الدولي المقبل.

وحقق ميلان فوزًا صعبًا مساء أمس السبت على حساب جنوى بهدف وحيد وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبعد التوقف الدولي لشهر أكتوبر، سيستأنف يوفنتوس مشواره بمواجهة كبيرة أمام ميلان على ملعب سان سيرو.

وسيغيب عن صفوف ميلان أمام يوفنتوس كل من ثيو هيرنانديز ومايك ماينان بسبب الإيقاف. وقد تحصل الظهير الفرنسي على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم. لذلك، سيتعين عليه تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

أما حارس المرمى، فقد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة عندما اندفع خارج منطقة الجزاء لإبعاد كرة طويلة وقد ضرب بقوة مهاجم جنوى كاليب يوكيبان في صدره.

وقد شهدت هذه الحادثة قيام أوليفييه جيرو بدور حارس المرمى لبضع دقائق بعد نفاد التبديلات لدى بيولي.