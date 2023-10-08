أستراليا تتعهد بالحفاظ على صادرات طاقة مستقرة لليابان

تعهدت أستراليا، بالحفاظ على صادرات مستقرة ويمكن الاعتماد عليها لليابان، وذلك خلال اجتماع ثنائي في ملبورن، في ظل مخاوف بشأن إمكانية أن تمثل أهداف الانبعاثات الأكثر صرامة تكاليف أعلى بالنسبة لمشاريع الوقود الأحفوري.

وكانت أستراليا، قد فرضت مؤخرا قيودا أكثر صرامة على التلوث، ووضعت سقفا لبعض أسعار الوقود، ودرست تقييد الصادرات لإعطاء الأولوية للطلب المحلي.

وأعربت اليابان ودول أخرى تشتري الطاقة من أستراليا، عن قلقها بشأن إمكانية أن تعرقل السياسات صادرات الغاز الأسترالية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن كانبرا أرسلت وزير التجارة دون فاريل ووزير المناخ والطاقة كريس بوين ووزيرة الموارد مادلين كينج للقاء وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا في ملبورن خلال الحوار الاقتصادي الوزاري الخامس بين أستراليا واليابان اليوم الأحد.

وقال فاريل: "أستراليا ملتزمة بكونها دولة مصدرة للطاقة لمنطقتنا، وبالأخص لليابان".

وأضاف: "سوف نناقش أهدافنا المشتركة المتعلقة بإدارة مصالحنا الاقتصادية وأمن الطاقة وبتطوير فرص جديدة".