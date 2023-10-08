رئيس وزراء ماليزيا ينتقد المجتمع الدولي للتحيز ضد الفلسطينيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، المجتمع الدولي لتحيزه ضد قمع الفلسطينيين في خضم تصاعد الاشتباكات في قطاع غزة وحوله.

ووفقا لصحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية، قال أنور على منصة إكس، تويتر سابقا، إنه نتيجة لظلم الشعب الفلسطيني، فقد المئات من الأبرياء أرواحهم.

وقال إن "المجتمع الدولي يستمر في اتخاذ إجراءات متحيزة فيما يتعلق بكل أشكال القسوة والقمع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وذكر أن "مصادرة الممتلكات والأراضي الفلسطينية تتم بشكل متواصل من جانب الصهاينة".

وأضاف أنه نتيجة لهذا الظلم، تمت التضحية بأرواح مئات الأبرياء.

تأتي تصريحات إبراهيم وسط هجوم أطلقته حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح أمس السبت، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على ذلك بشن هجمات جوية على قطاع غزة.