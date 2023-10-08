السعودية تدشن منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق الثلاثاء المقبل

تطلق السُّعُودية يوم الثلاثاء المقبل مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي سيمكن دول الخليج الست من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف.

ويدشن المنصة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بعد غد الثلاثاء، مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام شرق المملكة، بحسب بيان وزع اليوم الأحد.

وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، اليوم الأحد أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية للتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع العراق.

وأشار إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية او متعددة بين الأطراف، فضلا عن حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية، مؤكدا، أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال.

وذكر أن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع او منفصل او منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربطها مع العراق.

وأكد المهندس أحمد الإبراهيم أن" دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يسهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن المرونة في الاستخدام لمستخدمي السوق والمتاجرين والأطراف المرتبطة بها"، لافتا إلى" ان النظام الجديد يمتاز بالقابلية للتوسع السلس إلى مناطق السوق الجديدة دون التأثير الحاسم على أنظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى ، مع نظام التسوية وفوترة يغطي الاحتياجات"، مشيرا إلى" أن النظام الجديد يشكل حلا موحدا لتبادل البيانات الموحد المتطور ويعد أساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق.