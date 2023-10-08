أشادت الفنانة إلهام شاهين، بأداء النجم أحمد فهمي، والذي جسد شخصية «فريد»، بمسلسل ألفريدو، الذي تم عرضه مؤخرًا، معربة عن سعادتها البالغة بمشاركته لها في العمل.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن «فهمي» شخص جميل فنيًا وإنسانيًا، ولعب الدور بعبقرية شديدة، معقبة: «الحنية والرقة اللي ظهرت في عينيه وملامحه ساعدتني كتير»-على حد قولها.

ولفتت إلى أن الحنان الذي ظهر به الفنان أحمد فهمي في الدور أسعدها جدًا، منوهة بأن صلة الرحم نوع من أنواع الحب بين العمة ونجل شقيقها، وليس شرط أن يكون الحب بين راجلًا وإمرأة فقط.

وأشارت إلى أن شخصية أحمد فهمي في المسلسل، من أكثر الأدوار عبقرية التي تناولت قضية صلة الرحم، منوهة أنها حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير وتعايشت مع الدور بدرجة صدق عالية، حتى أن البعض تمنى وجود شخصية مثل «فريد» في عائلتها.

وفيما يتعلق بدور «مصطفى» الذي لعبه شقيقها أمير شاهين في المسلسل، كانت لشخصية انتهازية، وهي مختلفة تمامًا عن الواقع، حيث أنه الأكثر حنانًا في باقي أشقائها، مضيفة: «أكتر أخواتي حنية ودموعه قريبة وأكثر حد بيتأثر لما حد بيتعب وبيحاول يساعد».