كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن سبب لجوئها للظهور بالشعر الأبيض وبتجاعيد الوجه دون الحفاظ على الخروج بمظهر جمالي معين.

أكدت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أنها لجأت إلى زيادة التجاعيد والشعر الأبيض نظرا لأن مرض الزهايمر يأتي في سن متقدم، ومن ثم حرصت على توصيل الشخصية للجمهور وتصديق شخصية «سوسو» والإحساس بكل تفاصيلها.

وأوضحت أنها عندما علمت بالبدء في كتابة الدور، لم تلجأ لصبغ شعرها حتى يظهر باللون الأبيض بل حاولت زيادة هذه الخصلات بقدر بسيط حتى تكون متسقة مع الشخصية وتستطيع تقمصها بكل الجوانب.

وفيما يتعلق بمشهد وفاتها في المسلسل، أكدت أنه من أصعب المشاهد بالعمل حتى أنها شعرت بالتعب بعد تصويره، فضلا عن حبها لإعادة تصوير المشاهد أكثر من مرة، مضيفة: «مشهد الموت عملته كذا مرة، وكنت مهزوزة وعصبية، وبعد المشهد تعبت بجد»- على حد قولها.

وتابعت بأنها تعرف أشخاصا مصابين بالزهايمر ومن بينهم بعض زملائها بالوسط الفني، وتسبب في وفاتهم، موضحة أنها سألت أحد الأطباء في هذا الأمر، وأجابها بأن الفنان يعرض نفسه للإصابة بهذا المرض؛ نتيجة ملء ذاكرته بمئات الشخصيات ما يجبر الجهاز العصبي على الاندماج مع الشخصية.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن خوفها من مرض الزهايمر، معقبة: «أنا عندي رعب من المرض ده لان الانسان يموت بعد إصابته به وهو على قيد الحياة وليس له علاج».