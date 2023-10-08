وزير الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بالغربية خلال 5 أسابيع

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عن البدء في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة الغربية، والتي بها 3641 حالة انتظار.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمحافظة الغربية، على هامش جولته لتفقد عدد من المستشفيات، إلى أنه من المتوقع إنهاء قوائم الانتظار خلال 5 أسابيع على الأكثر، في الوقت الذي تصل فيه قوائم الانتظار في بعض الدول الأوربية إلى عدة شهور.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تضم أكثر من نصف مليون مواطن، وسنعمل بشكل مكثف من أجل إنهاء قوائم الانتظار خلال مدة وجيزة؛ وذلك من أجل تكثيف العمل وتقليل فترات الانتظار، مضيفا أن المحافظة تمنحنا الدعم بالقوى البشرية في مختلف الجهات وتوافر الجراحين في كل التخصصات.

وعن الدعم المادي الكبير الذي تحتاجه العمليات الجراحية، قال، إن المجتمع المدني ساعدنا كثيرا في هذا الملف لتخفيف العبء والعمل على إنجاح المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، موضحا أنه تم العمل على توزيع الحالات على مستشفيات الصحة، والجامعة، والتأمين الصحي.