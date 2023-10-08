أستاذ علوم سياسية بالقدس: إسرائيل ترتب لحرب برية على قطاع غزة غدا بحد أقصى

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جاءت ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بناء على معلومات تفيد بتخطيط الاحتلال لشن حرب على قطاع غزة، وبالتالي المبادرة كانت بهذا الاتجاه نحو عملية طوفان، وأحداث طوفان بشكل حقيقي لكي يفيق العالم الذي يظلم الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأحد، أن المجتمع الدولي صمت كثيرا ولم يسمع له صوت، تجاه الجرائم والاعتداءات التي يشنها العدو ضد الشعب الفلسطيني، منوها بأن الولايات المتحدة تدعم قوات الاحتلال سياسيا وعسكريا واقتصاديا، في الوقت الذي أوشك فيه نفاذ المواد الغذائية بقطاع غزة.

وذكر أن الأمل الوحيد للفلسطينيين بقطاع غزة، هو وصول المواد الغذائية والدعم المصري عن طريق معبر رفح، موضحا أنه من المتوقع شن قوات الاحتلال الإسرائيلية حربا برية على القطاع حيث أرسلت الدبابات والجنود، على أن تبدأ هذه الحرب غدا أو بعد غد بحد أقصى على خمس محافظات بغزة لتتناول بعد ذلك بيت بيت.

وأعرب عن خوفه من ارتكاب قوات الاحتلال جرائم بحق سكان قطاع غزة، مشددا على أنه في الوقت ذاته ستلقن المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال درسا للاحتلال، حال إصرارها دخول قطاع غزة، في ضوء نجاح عملية طوفان الأقصى التي لا تقل عظمة عن عبور أكتوبر 73، والتي تعد محاكاة لها من خلال المباغتة والتضليل الذي استخدمه أفراد المقاومة تجاه لقوات الاحتلال.