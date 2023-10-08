يجري رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الوقت الحالي تقييما للوضع مع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسل هاليفي، وغيرهم من كبار مسؤولي الدفاع، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ونقلته صحيفة "ها آرتس" الاسرائيلية.

من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد مقتل 30 شرطيا خلال الاحداث التي شهدها اليوم الأول للهجوم الذي شنته حركة حماس.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي نشر صباح اليوم الأحد أسماء 26 جنديا، قتلوا منذ بدء الهجوم في وقت مبكر من صباح أمس السبت، بينهم ضباط رفيعو المستوى ومجندون رجال ونساء من أنحاء البلاد.

ويتردد أن نحو 300 إسرائيلي قتلوا في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس أمس السبت.

وكانت حماس أطلقت أمس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.