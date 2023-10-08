بثت قناة «القاهرة الإخبارية»، تفجيرا على الهواء في غزة، إذ لم يغب أزيز الطائرات واستهداف المباني والأبراج السكنية، بعدما طالب جيش الاحتلال عبر بعض الناطقين باسم سكان قطاع غزة بترك منازلهم؛ لأن عملية استهداف جديدة ستتم عبر قصف صاروخي بالمروحيات أو عبر الطائرات المقاتلة.

وذكر الإعلامي أحمد أبو زيد، أن قطاع غزة مغطى على مدار العام بطائرات استطلاع ومراقبة مستمرة، وهذا ما ضاعف من حجم الأسئلة الملقاة على عاتق السلطات الإسرائيلية، بأنها يتعين عليها أن تقدم الإجابات والتفسيرات للإسرائيليين أنفسهم.

وأوضح أن «الإسرائيليين يسألون كيف يمكن لهذا القطاع المغطى على مدار الساعة بطائرات استطلاع وكاميرات المراقبة، أن تحيطه عملية بهذا القدر من الترتيب والتنظيم، والتي تقول صحيفة معاريف إنها استأهلت تدريبا امتدّ لبضعة أشهر حتى يتم تنفيذها على هذا النحو المحكم».

ودوي تفجير ثانٍ، ليشير الإعلامي إلى أنه والتفجير الأول ناجمان عن قصفين متتاليين استهدفا برجا سكنيا، أو منزلا من بين المنازل التي جرى هدمها منذ يوم أمس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستطرد: «يبدو أن هذه العمليات ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر، ريثما يتم الوصول إلى تهدئة إذا كانت التهدئة متاحة في خضم هذه المعارك التي لا تزال قائمة حتى اللحظة».