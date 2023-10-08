رشقات صاروخية فلسطينية كثيفة من غزة باتجاه إسرائيل

نشر الإعلام الحربي للمقاومة الفلسطينية مقطع فيديو لإطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، وتنوع توقيت الإطلاق بحسب الفيديو بين النهار والليل ويظهر أنها كانت صليات مكثفة.

ومع انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، صباح يوم السبت 7 أكتوبر، أعلنت حماس إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي وذلك خلال النصف الساعة الأولى فقط من انطلاق العملية.

كما أفادت مراسلتنا قبل ساعات قليلة من الآن، بأن عدد الصواريخ المطلقة من غزة باتجاه إسرائيل بلغ 3500 صاروخ خلال ساعات قليلة مضت.

هذا وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى "معبر إيرز" الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.