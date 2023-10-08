نجم الكريكيت الأفغاني رشيد خان يتبرع لضحايا الزلازل في بلاده

ذكر نجم الكريكيت الأفغاني الشهير رشيد خان، اليوم الأحد، أنه سيتبرع بالمال، الذي يحصل عليه من بطولة كأس العالم للكريكيت لعام 2023، لضحايا الزلازل، التي ضربت مسقط رأسه.

وكتب خان على منصة إكس، للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر" إنه سيشن حملة لجمع التبرعات لدعوة هؤلاء الذين يمكنهم دعم المتضررين من الكارثة.

وطبقا لأحدث المعلومات، فقد لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم جراء الزلازل، التي تراوحت قوتها ما بين 6ر4 و3ر6 وضربت غرب أفغانستان أمس السبت. وأصيب أكثر من 1200 شخص ومازالت فرق الإنقاذ تجري عمليات بحث عن الضحايا.

والزلزال الذي بلغت قوته 3ر6 درجة هو الأشد، الذي تشهده أفغانستان منذ عقود. وكان أكثر من ألف شخص قد قتلوا العام الماضي، في زلزال مماثل، في ولاية "باكتيكا" شرق البلاد.