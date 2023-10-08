توقعات: أحزاب يمين الوسط تفوز في انتخابات ولايات ألمانية رئيسية

فاز حزبا اليمين الوسط في ألمانيا، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي، بالانتخابات في ولايتي بافاريا وهيسن بجنوب البلاد، بينما كان أداء الأحزاب من الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس هزيلا، وفقا لتوقعات أولية.

وسجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس وشركاؤه في التحالف، حزبا الخضر والديمقراطي الحر، خسائر، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب، حسبما ذكرت القناتان الأولى والثانية بالتليفزيون الألماني.

من ناحية أخرى، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب، ليقفز إلى المركز الثاني في كلتا الولايتين.

ويُنظر إلى الانتخابات في الولايتين القويتين اقتصاديا، واللتين تستأثران بحوالي 24% من السكان في ألمانيا، بأنها اختبار مهم للثقة في منتصف طريق ائتلاف برلين الوطني في برلين.

وفي بافاريا، فاز الاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة رئيس وزراء الولاية ماركوس شودر بنسبة 5ر36% من الأصوات. وهو تقريبا نفس المستوى الذي سجله قبل خمس سنوات، وتحسن أداء حزب الناخبين الأحرار، وهو حزب ليبرالي محافظ إقليمي، إذ نال 4ر14% من الأصوات مقابل 6ر11% في انتخابات عام 2018.

وتراجع بشكل طفيف أداء حزب الخضر، الذي كان من قبل أكبر حزب معارضة في بافاريا، إذ سجل 8ر15% من الأصوات، بينما تحسن أداء حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل كبير، إذ نال 9ر15% من الأصوات مقارنة مع 2ر10% في عام 2018.

ولم ينجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني سوى في تحقيق 2ر8% من الأصوات في بافاريا. ووفقا للتوقعات، عجز الحزب الديمقراطي الحر عن تجاوز عتبة 5% من الأصوات لدخوله برلمان الولاية من جديد، إذ بلغت نسبة ما حصل عليه 9ر2%.

وفي هيسن، حقق الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة رئيس وزراء الولاية بوريس راين مكاسب كبيرة، وصلت إلى 9ر34% وفقا للتوقعات، مقارنة مع 27% في عام 2018.

وتراجع حزب الخضر، الشريك السابق في الائتلاف إلى 2ر15% مقابل 8ر19% من الأصوات. وتراجعت نسبة أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث كانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر مرشحته البارزة، إلى 6ر15%، وهي أقل من نسبته المتدنية بشكل قياسي في عام 2018 والبالغة 8ر19%، على الرغم من أن ولاية هيسن كانت المعقل السابق للحزب.

كما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب في هيسن بنسبة بلغت 2ر17% مقارنة مع 1ر13% في عام 2018.

ووفقا للتوقعات، عجز حزب اليسار، الذي كان من قبل الحزب اليساري المتطرف الممثل في برلمان ولاية هيسن، عن تخطى عتبة 3ر3% من الأصوات، بينما يعتزم الحزب الديمقراطي الحر دخول البرلمان مجددا بنسبة أصوات بلغت 5%.

وتعكس نتائج انتخابات الولاية انهيار الائتلاف الحاكم لشولتس في استطلاعات الرأي من 52% في الانتخابات البرلمانية الوطنية في عام 2021 إلى أقل من 38% الآن. وأضير الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل خاص.