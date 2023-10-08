الناطق باسم الدفاع المدني بغزة: المشهد مؤلم جدا داخل القطاع

قال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، إن المشهد مؤلم جدا داخل القطاع، منوهًا أن القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي واستهداف كل دقيقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «فرانس 24»، اليوم الأحد، أن «طيران الاحتلال لم يغادر الأجواء منذ بدء المواجهات»، لافتًا إلى أن «الاستهداف لا يقتصر على المناطق الحدودية، بل يشمل كل أنحاء القطاع».

ونوه أن «المدفعية لم تصمت منذ بداية العدوان، فضلًا عن أن الزوارق تستهدف المباني المتقدمة من الشواطئ»، قائلًا إن قوات الاحتلال تستهدف حتى المناطق الآمنة التي يلجأ لها الفلسطينيون، مثل مدارس «أونروا».

ولفت إلى أن «الاحتلال لم يحترم القانون الدولي أو الإنساني»، معقبًا: «كطواقم لدينا حصانة دولية تمنع استهدافنا، وبالرغم من ذلك استهدف الاحتلال سيارة إسعاف، وأدت هجماته إلى ارتقاء شهيدين في وزارة الصحة، وسقوط 4 شهداء بين أطقم الدفاع المدني».

وذكر أن الجانب الفلسطيني سيتواصل مع نظيره المصري في حال اشتدت الأمور؛ من أجل فتح المعبر لنقل الجرحى الذين بحاجة لإجراء عمليات وإصاباتهم خطيرة.

وأكمل: «حتى اللحظة الأجواء في قطاع غزة مسيطر عليها، لا تكدس بشكل كبير، المستشفيات تعمل بطبيعتها، باستثناء وجود حالة من الخوف والرعب؛ نتيجة أصوات الانفجارات التي تسمع في كل أرجاء القطاع».