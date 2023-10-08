تعليم الوادي الجديد: 13 ندوة توعوية لطلاب المدارس باليوم الأول لبرنامج التثقيف الصحي

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق برنامج التثقيف الصحي لطلاب المدارس، حيث تم اليوم الأحد، تنفيذ 13 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة.

وأوضح عبدالعزيز، أن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية تشهد عدة موضوعات هامة منها صحة الفم والأسنان، النظافة الشخصية، متحور أوميكرون، التغذية السليمة، صحة المراهقات، الإسعافات الأولية، سرطان الثدي.

وأكد تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي "السن المدرسي" بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة مع إدارة الاتصال السياسي.