إسرائيل تدمر منازل كبار قادة حماس في قطاع غزة

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دمرت إسرائيل ليلة السبت/الأحد منازل كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنه جرى تدمير منازل قادة حماس أمثال محمود الزهار ونزار عوض الله وغازي حمد وصلاح البردويل وإسماعيل برهوم.

وأضافت المصادر أنه جرى كذلك استهداف منزل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحماس في غزة عصام الدعاليس وتدميره بشكل كلي.

ومساء السبت جرى تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

ولم تسفر الغارات على منازل قادة حماس عن إصابات في ظل إخلائها بشكل مسبق.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 256 مع تواصل هجمات إسرائيل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بينهم 20 طفلا، فيما أصيب 1788 آخرون بجروح بينهم 120 طفلا.